Delfina Guzmán y la pandemia: “No es que la soledad me angustie, pero me entretiene estar con gente”

A sus 92 años, la actriz Delfina Guzmán fue una de las primeras figuras públicas en vacunarse contra el coronavirus. Este miércoles estuvo en el programa Almorzando con el rubio de Martín Cárcamo y contó cómo han sido sus días de cuarentena y lo que pensó al recibir la inoculación.

A través del estelar de entrevistas que tiene el animador chileno en su cuenta de Instagram, la reconocida artista nacional sostuvo una amena conversación y primeramente se refirió a la situación que le tocó vivir hace unas semanas con el proceso de vacunación.

“No tenía mucha esperanza de vacunarme o no, porque creo que no pasa nada nomas. He estado tan dudosa con una información tan desequilibrada por decirlo menos”, afirmó la destacada actriz.

Junto con eso, agregó su análisis sobre cómo se dio inicio a esta pandemia: “¿Quién te comunica la verdad de estos laboratorios? ¿Qué hacen estos chinos que se les ocurre hacer un caldillo con un murciélago? Hay que ser muy huevón”.

La intérprete que cuenta con una extensa carrera actoral en telenovelas como Pampa Ilusión, Romané, El Circo de las Montini y un gran reconocimiento en obras de teatro, señaló que “quejarme podría, pero no tendría derecho cuando uno sabe que tengo mi casa, mi familia está viva y no se ha enfermado nadie, pero ha sido atroz, realmente monstruoso“.

Por último, Delfina Guzmán concluyó que “mi casa es la casa del mundo, llena de gente, con muchos hijos y nietos, entonces de repente, no es que la soledad me angustie, pero me entretiene estar con gente“.

Revisa la conversación que de la actriz en “Almorzando con el rubio”: