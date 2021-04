¿Están juntos? Baterista de Blink-182 Travis Barker se tatuó el nombre de Kourtney Kardashian

Este viernes, Kourtney Kardashian y Travis Barker compartieron dos imágenes que confirmarían una relación entre ellos.

En primer lugar, la empresaria de 41 años publicó una foto en la que se ve ella de espaldas usando una trenza. “Él trenza”, escribió etiquetando al baterista de Blink-182, quien subió la misma imagen a sus redes sociales.

Según explicó la integrante de la familia Kardashian-Jenner, ella y Travis habrían tenido una cita para ver películas.

Si bien esa imagen llamó la atención de sus seguidores, la segunda fue aún más comprometedora: el músico se tatuó el nombre “Kourtney” en medio de otros de sus tatuajes, lo que mostró en Instagram y que Kardashian también compartió.

Hay que señalar que, según el medio de entretención E!, Kourtney y Travis comenzaron a salir a fines de diciembre tras años de amistad. En tanto, es importante recordar que dicho medio es el que transmite el reality de la familia, Keeping Up With The Kardashians!