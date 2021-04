Actriz de “Yo soy Betty, la fea” pasa por delicado momento de salud: pidió ayuda en las redes sociales

Hace casi 22 años se estrenó la teleserie Yo soy Betty, la fea y aún sigue causando furor entre sus seguidores. La ficción colombiana dejó personajes memorables, especialmente quienes integraban el “Cuartel de las Feas”, leales a la protagonista.

Una de ellas era Sandra Patiño, quien se caracterizaba por ser la más alta, por lo que los personajes antagónicos solían apodarla “Jirafona”. Por estos días, la actriz Marcela Posada, quien dio vida a esta secretaria, pasa por un delicado momento de salud.

De hecho, la figura debió pedir ayuda a través de las redes sociales, ya que tuvo un problema con sus implantes mamarios. En su cuenta de Instagram, Posada compartió una fotografía a torso desnudo, aunque con su largo pelo cubriendo la piel.

“Aquí donde me ven ando con la pensadera. Hace unos días conté que se me han reventado mis dos prótesis de senos el año pasado y por motivos de pandemia no me he podido retirar los implantes y estoy buscando un cirujano que se tome la molestia de dejarme libre de ese problemita”, señaló la actriz.

Sus seguidores le entregaron consejos y parabienes en los comentarios, junto con oraciones para que no sufra complicaciones, en medio de la crisis sanitaria que genera estragos en las urgencias.