Un chascarro y una comida con Luis Miguel: Titi García-Huidobro desclasificó recuerdos de Miss 17

El pasado domingo, Titi García-Huidobro compartió una fotografía muy especial en su cuenta de Instagram. Todo comenzó cuando la locutora de Radio Pudahuel recibió una imagen del año en que participó en el recordado concurso Miss 17.

Fabiola Saldías, quien posee una gran cantidad de archivos del concurso, fue quien envió dicho registro, en el que Titi aparece junto a Ricky Martin y la terapeuta Carolina Ramírez, otra de las participantes.

Pero el recuerdo no quedó en la mera publicación, ya que la actriz y voz radial conversó con LUN acerca de otros sucesos que ocurrieron en el contexto del evento.

“Tengo recuerdos muy vagos, ni siquiera sabía que existía la foto”, detalló García-Huidobro. “Sí recuerdo el chascarro que hubo en esa oportunidad. Antonio Vodanovic presenta a Ricky Martin y se tropieza. Cae de guata a los pies de Ricky Martin, quien no podía parar de reírse. Antonio súper digno, obviamente, continuó con las preguntas pero no hubo caso porque le causó mucha risa”.

El puertorriqueño no fue el único artista que estuvo presente en aquel Miss 17. De hecho, Titi compartió su experiencia con Luis Miguel en los días posteriores al certamen, ya en 1990, cuando ella ostentaba el título de “Miss Rostro” y el “Sol de México” estuvo en el Festival de Viña de ese año.

“Yo le pedí al dueño de la revista que me llevara a conocerlo”, relató. “Lo conocí en el Hotel O’Higgins y tuvimos que esperar mucho rato para verlo, yo diría que horas. Nos sacamos fotos y conversamos un ratito. Fue amable, pero piola”. También comentó que con él “estuve más rato” que con Ricky Martin, pero “era más divo“.

Finalmente, contó que el manager de Luis Miguel la invitó a una cena con el cantante. Al principio, la coordinadora de la revista le dijo que no se podría quedar en Viña y que debía volver a Santiago.

“Cuando llegué a mi casa le conté a mi mamá y ella agarró el auto y me llevó a Viña. Le avisé al manager y comimos. Había más gente en la comida, obviamente, pero sí me senté al lado de él. No recuerdo qué hablamos porque estaba histérica”, cerró.