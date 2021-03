“No me importa”: Luis Jara rompió el silencio y desmintió video íntimo con el que fue vinculado

Durante la semana pasada, se vinculó a Luis Jara con una polémica que no pasó inadvertida en redes sociales y que lo obligó a hablar.

Se trata de una serie de imágenes en las que se ve a una persona con rasgos y accesorios similares a los del cantante junto a una conocida scort conocida como “Natty Chilena”.

Ante esto, Jara decidió romper el silencio y conversó con su amigo, Rodrigo Tolzien en Instagram, según recogió el diario La Cuarta. En dicha entrevista, Jara negó ser el protagonista de los registros y aseguró que los más afectados son su familia.

“A mí me viene y me va. A mí no me importa, yo me río. Lo que pasa ahí es que quien no se ríe es mi familia”, dijo. “La gente que escribe eso no está pensando que yo tengo un hijo de 13 años, que puede leer una red social y que cuando no lee una red social de su papá, lee otras que ensucian su inocencia”, detalló el cantante.

Aún así, subrayó la importancia del respeto a su vida privada. “Lo que yo haga como una persona adulta no tengo por qué explicárselo a un montón de hue… que no conozco. Yo sé lo tengo que explicar a la persona con quien vivo en mi casa, si es verdad o es mentira. Yo me río de esto y espero que mi familia pueda salir de esto”.

De la misma forma, ejemplificó: “Si yo alguna vez fui a una despedida de soltero, no se la tengo por qué explicar a la opinión pública, si es que a mi familia, porque tengo 55 años”.

Aún así, Jara explicó que está evaluando la opción de tomar acciones legales en esta situación.