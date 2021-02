María Antonieta de las Nieves reveló que compró un curioso objeto para recordar a su fallecido esposo

La actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina” por su exitosa participación en la serie mexicana El Chavo del 8, hace algunos días sorprendió a sus seguidores al posar en bikini a sus 70 años. Sin embargo, también reveló haberse comprado un peluche para no sentirse tan sola luego del fallecimiento de su esposo.

De las Nieves sufrió la perdida de su marido Gabriel Fernández, en septiembre de 2019. “Compré un león y aquí lo tengo (al lado de mi cama). Duerme conmigo y lo abrazo”, sostuvo en una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado.

Y después afirmó: “Duerme conmigo, lo abrazo y a diario hablo con él y lo peor es que contesta y yo lo oigo“.

Pero, sus dichos no terminaron ahí, puesto que la integrante del elenco de “El Chavo del 8”, afirmó que luego de la interacción que sostiene con el juguete de felpa, en varias ocasiones le ha dicho que le mande un compañero para no sentirse sola: “Yo le digo (cuando hablamos): ‘ahora mándame un galán porque me siento muy sola‘”, finaliza.