“No tengo por qué esconderme”: Ignacio Lastra habló de su regreso al modelaje

En septiembre de 2017 ocurrió el accidente de tránsito que dejó a Ignacio Lastra con el 90% de su cuerpo quemado. Gracias a su complexión física y los cuidados que ha recibido en estos cuatro años, el exchico reality ha realizado diversas actividades públicas e incluso televisivas.

Ahora, Lastra se dedica a un rubro que quedó pausado tras el siniestro: el modelaje. En entrevista con LUN, contó los detalles de la campaña para la que trabaja actualmente.

“Nunca pensé en modelar. Para mí esa etapa estaba cerrada. Según mi idea yo no cumplía con los requisitos”, señaló. De hecho, la exfigura de Doble Tentación se dedica a vender productos importados para gimnasios.

En ese contexto, recibió una llamada. “Me propusieron volver a modelar para Corona, me contaron un poco en qué consistía. Para mí no fue fácil pensar en volver a trabajar después de un accidente como el que tuve“, afirmó Lastra.

Lo que lo cambió de parecer fue el contenido de la campaña, relacionado con los paradigmas de la belleza. “Los estándares de belleza de todas las personas están cambiando“, reflexionó. “¿Por qué alguien debería pensar que no puede trabajar porque tiene el cuerpo quemado, porque es más gordo, más flaco, más moreno, más rubio?”.

“Y en lo personal pensé: ¿Por qué tendría que vivir escondido sin poder trabajar en lo que sé hacer? No tengo por qué esconderme por estar quemado o no poder trabajar por eso. Creo que sirve de inspiración para la gente que cree que no puede hacer muchas cosas”, sentenció.