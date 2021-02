Fernanda Urrejola confesó que tomaba pastillas para adelgazar: “Ha sido un gran tema en mi carrera”

Fernanda Urrejola fue la última entrevistada del programa El Aperitivo, en donde habló de diferentes temas relacionados con su carrera y vida personal.

En el espacio transmitido en vivo por Instagram Live, la actriz de 39 años fue entrevistada por Francisca García-Huidobro, quien le consultó sobre las exigencias de la industria televisiva respecto al cuerpo femenino.

En este contexto, Urrejola admitió que su peso corporal siempre ha sido un tema relevante para ella, con el que ha lidiado durante toda su carrera. “Un par de productoras que no eran tan amorosas para decir las cosas (te decían) que había que bajar de peso“, dijo Fernanda, quien explicó que subió de peso grabando la teleserie 16.

“Engordé mucho grabando ’16’ porque esas horas de espera lo único que hacía… yo no fumaba, entonces empecé a comer y después empecé a fumar porque fue como ‘ya no voy a seguir engordando'”, dijo respecto a la ansiedad que enfrentaba entre escenas.

“Yo ahora veo foto y digo ‘chuta, estaba súper flaca’ y yo andaba urgida de que estaba gorda y ahora engordo más y me urjo y es un tema que me carga”, señaló.

En ese sentido, Fernanda Urrejola admitió que por esos años consumió pastillas para bajar de peso. “Nadie me hizo recurrir a pastillas para adelgazar, yo terminé yendo donde una doctora que me dio pastillas para adelgazar y la verdad es que ese ha sido un gran tema en mi carrera”, reconoció la actriz.

Aún así, explicó que ha ido modificando su visión sobre su cuerpo debido al movimiento body positive. “Me encanta ver cómo está cambiando en general todo y que las mujeres en general están más atrevidas y encuentran sus cuerpos hermosos con curvas, cuerpos más gorditos que antes decíamos que eso era horrible y ahora es lindo también y eso es parte de abrazar la belleza femenina”, dijo.

“Todavía estoy como en el filo de eso porque sí puse un estándar de qué es lo que era estar bien para mí. Me encantaría decirte que me liberé totalmente, ya no quiero seguir cargando con ese muerto”, confesó Fernanda.

Hay que señalar que actualmente la actriz se encuentra viviendo en Los Angeles (Estados Unidos) junto a su pareja, la cineasta Francisca Alegría.