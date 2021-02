Natti Natasha reveló que debió someterse a un tratamiento para quedar embarazada

La artista de música urbana Natalia Gutiérrez, mejor conocida como Natti Natasha, anunció su embarazo a través de las redes sociales, donde compartió una serie de fotografías para la revista People, justamente donde conversó sobre su batalla para poder ser madre.

En una entrevista con dicho medio de espectáculos, la reggaetonera reveló la historia de cómo consiguió quedar embarazada. La noticia de que sería madre llegó en un momento inesperado de su vida, luego de pasar por una depresión, por lo que primeramente recuerda que “toda tormenta pasa y yo he sido un vivo ejemplo de eso“.

El año 2016 la intérprete dominicana tuvo una operación que la dejó con solo una trompa de falopio y un ovario, tras extirparle un tumor benigno. Esta intervención provocó que los médicos le dijeran que no podría tener un bebé de forma natural, por lo que debía realizarse un tratamiento de inseminación in vitro, es decir, la fecundación de los ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre.

Natti Natasha, según relató, se colocaba de tres a cuatro inyecciones que la hicieron subir de peso a casi 10 kilos y pasar por un estado emocional bastante frágil, ya que “las hormonas te ponen loca, no sabes si reír o llorar“.

Cuando terminó dicho tratamiento, se debió someter a una nueva revisión por parte de los doctores, pero el resultado no fue alentador porque no había funcionado, frente a eso señaló: “Me sentí como un fracaso total como mujer“, agregando que no tenía ganas de ver ni hablar con nadie.

Sin embargo, mientras disfrutaba de la playa en Puerto Rico junto a su futuro esposo Raphy Pina, el dueño del sello musical Pina Records al cual pertenece la cantante, comenzó a sentir mal estar en su espalda, por lo que decidió consultarte a su médico quien le confirmó a Pina que estaba embarazada, logrando por fin su tan anhelado deseo.