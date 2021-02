Daniella Campos confirmó ser víctima de violencia intrafamiliar con duro relato

Este viernes, Daniella Campos compartió un video en su cuenta de Instagram titulado “La verdad”. En dicho registro, la periodista confirmó que es víctima de violencia intrafamiliar, esto luego que ella y su esposo fuesen detenidos hace poco más de una semana.

“Quiero confirmar la noticia que salió en la prensa. Me cuesta mucho decir lo que estoy diciendo hoy día, me costó ocho años decirlo. Yo, Daniella Campos, soy víctima de violencia familiar, tanto física como psicológica, hace ocho años. Me costó mucho tiempo denunciarlo… por vergüenza. Por ser una persona pública”, expresó en un video.

Campos contó que estuvo en silencio algunos días porque “necesitaba un tiempo para recuperarse” luego que fuese detenida junto a su marido en una discusión que terminó con lesiones menos graves en Colina. “No puedo entregarles detalles de mi situación en particular porque hay una menor de por medio y nosotros como padres debemos protegerla”, señaló sobre su hija Maite, con quien vive actualmente.

Campos además aseguró que su caso está actualmente siendo investigado. “Confío firmemente en la justicia”, dijo.

En el duro y emotivo relato, la ex Miss Chile expresó: “Escuché muchas veces que el matrimonio era difícil. Quise salvarlo muchas veces, porque uno se casa por un proyecto de familia, sueña con esa familia que uno quiere formar”.

“Quiero pedirles a ustedes que no cometan el error que yo cometí. Que no callen, que no normalicen las situaciones. Nada justifica el no ser feliz. El sufrir el maltrato y jugar a la familia feliz”, añadió. “Aguanté demasiado. No lo hagan”, subrayó.

“Lamento no haber sido lo suficientemente honesta para enfrentar la situación y haber tenido que llegar a la pesadilla que tuve que vivir en el último tiempo de la cual todos fueron testigos. Sé que es un tema que nos ha pasado a muchas”, añadió.

De la misma forma, aseguró que aún no ha podido recuperarse de su reciente operación ocular: “No he logrado todavía recuperarme de mi cirugía y me tocó vivir otra experiencia más cruda, algo que destruye el sueño más bonito que yo tenía. Quiero que sepan que luché hasta el final”.

Al final del registro de más de seis minutos, Daniella aclaró: “No es un tema de campaña, de personaje pública, es de persona, de Daniella. No lo he pasado bien”.

Revisa aquí el video completo: