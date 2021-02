“Me va a costar no tenerte”: madre de Laura Prieto falleció producto de un cáncer gástrico

A través de su cuenta de Instagram, Laura Prieto informó que su madre falleció después de haber luchado durante años contra un tumor gástrico que agravó su salud durante el último tiempo, impidiéndole incluso poder comer por sí misma.

“Ahora estas en otro plano, donde no hay dolor, donde tu cuerpo no te limita. Me va a costar no tenerte en el plano físico, pero estarás por todos lados”, escribió. Junto con agregar que “estoy orgullosa de la mujer que eres, que peleaste contra un tumor 20 años y hasta la última bocanada de aire la seguiste peliando (sic)”.

Su madre vivía en Uruguay, país natal de Prieto, por lo mismo cuando la empresaria dio a conocer la noticia lamentó estar lejos de ella. Sin embargo, tuvo la oportunidad de despedirse.

“Voy a tener que aprender algo que no me enseñaste, que es a vivir sin vos. ¡Pero me diste todas las armas para ser una mujer fuerte y decidida! Te amo tan fuerte, tan fuerte, agradezco llegar a tiempo poder acompañarte. Yo acá abajo voy a tratar de ser todo lo que vos querías que fuera”, expresó la modelo.

La uruguaya se sinceró con sus seguidores y sentenció: “Mamá me dueles en el medio del alma, el dolor de soltarte y la paz de que estas ahí, al fin nos soltaste. Estaremos bien. Todo estará bien”, finalmente añadió: “Como me dueles mamita, mi vieja querida”.