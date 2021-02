“Me parezco cada día más a ti”: Denisse Malebrán dedicó un emotivo mensaje a su madre fallecida

La música Denisse Malebrán, constantemente se mantiene activa dentro de las redes sociales, donde suele compartir lo que realiza en su diario vivir, ya sea en temas familiares, labores hasta en su tiempo libre. Sin embargo, en esta ocasión dedicó unas emotivas palabras para su fallecida madre.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante de Saiko publicó un nostálgico mensaje relacionado con la pandemia, acompañado de varias fotos con su madre, quien falleció hace seis años.

La intérprete chilena comenzó escribiendo: “Mamita, en este año pasaron demasiadas cosas. Ya te las contaré con detalles, pero aunque no lo creas llevamos un año esperando que una pandemia nos enseñe a vivir de una forma distinta“.

También detalló cómo ha sido este último tiempo, en medio de la crisis que vive el mundo artístico: “No he visto un escenario con público en 11 meses y extraño mucho poder cantar frente a quien quiera verte. No ha sido posible regresar a mi hábitat natural“.

Junto con eso, siguió contando que sus hijas ya no van al colegio de forma presencial y reflexiona sobre las cosas positivas que le ha traído esta nueva vida: “He sido dueña de casa todo este tiempo y he valorado cada segundo de tu admirable dedicación por la tuya. Hemos estado juntos como familia y compartido momentos que antes me perdía bien seguido. Me parezco cada día más a ti y me encanta que así sea“, agregó.

Por último, Denisse Malebrán concluyó su relato sobre las cosas que aprendió a hacer durante todo este tiempo sin ella.

“Te quiero contar que estoy aprendiendo a coser a máquina, como tú, y cada vez que me siento y tomo el hilo o la tijera te veo a ti estirando una tela para tizar su corte y empezar a darle forma a tu amor infinito de madre. Espero que al menos algo de tu talento con la costura se me haya traspasado y que cuando termine el libro (que avanza lento) te guste lo que conté sobre tu vida“, expresó.