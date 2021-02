Carmen Gloria Bresky se convirtió en abuela a los 42 años: “Me emociona tanto que lloro de amor”

Hace algunas horas, la actriz Carmen Gloria Bresky anunció en su Instagram que se convirtió en abuela a sus 42 años.

La artista contó la noticia en dicha red social con dos fotografías: una de un pie y otra de la mano del recién nacido.

“A propósito del día del amor, quiero contarles que un caballero me robó el corazón, nos estamos recién conociendo pero siento que ya no soy la misma y que me inspira a ser mejor persona. Me recuerda a mi primer amor y eso me emociona tanto que lloro de amor”, escribió Bresky en la plataforma.

En la publicación, Carmen Gloria contó que el bebé fue llamado Gael. “Te tomo la mano para siempre”, escribió.

Hay que señalar que Carmen Gloria Bresky contó que su nieto es hijo de Dante Layseca, su hijo mayor, que tiene 25 años.