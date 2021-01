El drama que vivió Mauro Olivi con la pandemia: no vio a su hijo de tres años durante diez meses

Una compleja situación es la que atravesó el exfutbolista y empresario Mauro Olivi durante esta pandemia. El exdelantero contó que debió pasar casi diez meses sin ver a su hijo menor, debido a que la emergencia sanitaria le impidió viajar a Santiago para visitarlo.

Así lo contó Olivi en entrevista con el diario Las Últimas Noticias, en donde explicó que actualmente vive en La Pampa (Argentina) y que debía ver a su hijo Ítalo, de 3 años, sólo por videollamada.

“Fue terrible no verlo casi 10 meses. Eso me tuvo destrozado. Claro que existe la comunicación con las nuevas tecnologías, pero cada vez que hablaba veía que no me entendía las cosas que le decía. No estar viéndolo crecer es duro para uno como padre”, relató.

Olivi, quien además tiene un hijo de 15 años llamado Benjamín, contó que nunca había pasado tanto tiempo lejos de uno de sus bebés. “Cuando vivía en Chile, estaba lejos de mi hijo Benjamín, pero no pasaban más de uno o dos meses sin verlo. Además que, siempre que podía, sobre todo cuando estaba en Audax, me arrancaba a Argentina”, recordó.

Tras estar separado de Ítalo, el exfutbolista aseguró que vivió “el momento más doloroso de mi vida”. “La pasé muy mal”, expresó.

Finalmente, en diciembre del año pasado pudo reunirse con el menor. “Fue un encuentro increíble. Él había estado en Argentina o yo lo iba a ver, pero con todo este tema de la pandemia se hacía imposible viajar. Por suerte pude estar con él y so me devolvió el alma al cuerpo”, contó.

Respecto a su situación amorosa, Mauro Olivi señaló que “uno nunca está solo” pero que no tiene novia. “No hay mucho tiempo porque estoy metido con los temas del campo”, dijo el empresario que se ha dedicado a diferentes actividades que van desde la ganadería, administrar una distribuidora de bebidas alcohólicas y que ahora está próximo a abrir un restobar en Santa Rosa (La Pampa, Argentina).

“A veces estoy solo en casa y me invitan pero no tengo tiempo. Solamente para mis hijos“, recalcó.