Temblor sorprendió al director de videos de Britney Spears y Taylor Swift en Chile

Joseph Kahn, el director de videos de artistas como Britney Spears, Korn, Faith No More, Backstreet Boys y Taylor Swift, se encontraba en Chile cuando ocurrió el sismo de 6,5 que tuvo como epicentro la ciudad de San Juan, en Argentina. El movimiento telúrico se percibió a las 23:46 horas y en nuestro país se sintió entre las regiones de Atacama y del Maule.

El estadounidense de ascendencia surcoreana reaccionó frente al sismo a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó: “Cool. ¡Un gran terremoto en Chile! Estoy en ello. El hotel se mueve como loco”.

Cool. A huge earthquake in Chile! I'm in it. The hotel is shaking like crazy. Dope. — Joseph Kahn (@JosephKahn) January 19, 2021

Kahn es conocido por su trabajo en videos musicales desde comienzos de los años ’90. A lo largo de su carrera ha trabajado con bandas como, Korn para su canción “A.D.I.D.A.S.”, en la canción “Last cup of sorrow” de Faith No More y con Backstreet Boys en uno de sus hits “Everybody (Backstreet’s back)”.

Por otro lado, el realizador bromeó con el asunto y se burló de sí mismo, afirmando que “este terremoto fue más largo que mi carrera como director de películas de estudio”.

Asimismo, agregó que al ser residente en la ciudad de Los Ángeles, está acostumbrado a los temblores. Sin embargo, destacó que estaba en un piso alto del hotel y dijo que “así que el edificio se balanceó más”, concluyendo la publicación con un “gracias” en español.

That earthquake was longer than my studio movie directing career. — Joseph Kahn (@JosephKahn) January 19, 2021