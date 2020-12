Gal Gadot sobre su trabajo con Pedro Pascal: “Es una persona encantadora, el hombre más dulce que he conocido”

En poco más de tres semanas, “Wonder Woman 1984” estará disponible vía streaming para los fanáticos del “mundo DC”, luego de no poder ser estrenada en cines por la pandemia del Covid-19.

En ello, la actriz que interpreta al personaje de “Diana Prince“, Gal Gadot, conversó con LUN respecto a la cinta que protagonizó junto al chileno Pedro Pascal (“Max Lord“): “él es una persona encantadora, el hombre más dulce y abierto que he conocido, como un libro abierto”, dijo.

“Es muy cándido, te lo dice todo. Quiéralo uno o no, para él la verdad es la verdad. Es súper divertido, un amor, aparte de ser muy generoso como actor“, agregó la actriz israelí.

Pero no se quedó ahí para mandarle loas al actor nacional: “lo que más me gusta de Pedro es su honestidad, no trata de ser nadie más ni de impresionar, como suele ocurrir con muchas personas en Hollywood“, aseveró Gadot.

“Wonder Woman 1984” será lanzada el 21 de enero en nuestro país, vía streaming en HBO Max.