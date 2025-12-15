El cantante urbano chileno Lyon La F vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales y millones de reproducciones en sus canciones, se consolida como el mayor prospecto musical de Chile.

Tras consolidar un crecimiento sostenido en la escena chilena, el artista oriundo de La Serena presentó su nuevo single “Merecedora”, una canción que marca un quiebre en su propuesta musical y que, según explicó en entrevista con Radio ADN, representa un salto hacia una etapa más profesional.

“Es un salto totalmente distinto, diferente y avanzado a lo que venía haciendo anteriormente”, señaló el artista, destacando que el tema refleja “un cambio de flow, una nueva versatilidad de estilo y mayor profesionalismo, tanto en la producción como en lo audiovisual”.

La historia del nombre Lyon La F

Detrás del nombre artístico está Franco Rodríguez, un joven de 20 años, quien relató que “Lyon La F” nació de manera orgánica.

“En el trabajo siempre estaba pensando en la música (…) y de un dicho que nos decíamos con un compañero, Daniel, salió el nombre. Lo probé en el estudio y a todos les sonó”, recordó.

Sobre sus influencias, Lyon reconoce una escuela clara ligada al reggaetón clásico. Daddy Yankee, Jadiel, J Álvarez y Ñengo Flow forman parte de su ADN musical, lo que también explica las comparaciones que ha recibido. “Para mí es un halago… es una motivación más que me hace querer mejorar siempre”, afirmó.

“ Es como soñar despierto”

En cuanto a la respuesta del público a canciones como “Comando Estelar”, “Deja que el mundo se acabe” y “Deseo”, el artista confesó que vive un momento soñado. “Es como soñar despierto (…) fue un sueño por mucho tiempo y ahora lo estoy viviendo”, dijo, agradeciendo el apoyo constante de sus seguidores.

A este buen presente se suma su nominación a Rookie del Año en los Premios La Junta, reconocimiento que valora más allá del galardón. “Más que un trofeo físico, es una medalla que se cuelga en el alma”, expresó.

Mirando hacia adelante, Lyon La F adelantó que prepara una nueva etapa artística y no descartó un lanzamiento mayor. “Vengo con un proyecto súper personal, totalmente distinto a lo que vengo haciendo ahora… si viene un EP, podría decir empezando el año”, afirmó, proyectando un 2026 marcado por la evolución de su sonido.