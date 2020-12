Paulina Núñez por burlas que recibió en imagen cocinando: “Me he reído mucho”

Fue la imagen de los últimos días en cuanto a los populares memes de redes sociales: La diputada Paulina Núñez (RN) se mostró en sus redes sociales cocinado un plato de tallarines, pero ellos estaban sin agua y la cocina sin prender.

Como era de esperar, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y generaron diversos memes a la publicación de la parlamentaria: “hoy vamos a cocinar unos ricos tallarines. ¿Y ustedes que están cocinando?“, fue lo que escribió Núñez junto a la imagen.

Pasaron los días y el diputada comentó la situación: “me he reído mucho. Me han enviado recetas de todo Chile y mi hermano que es chef me dijo ‘¡pero cómo!’ y nos reímos juntos revisando los mejores memes”, explicó en conversación con El Mercurio.

“Me tomé una foto antes de echarle el agua y la subí a mis redes preguntándole a mis seguidores qué estaban cocinando ellos y muchos me respondieron lo que iban a almorzar y otros empezaron a reírse porque no estaba la cocina prendida y no tenía agua la olla“, aseveró.

Explicó además que: “estoy acostumbrada a poner los fideos en la olla mientras se hierve el agua en el hervidor y una vez lista la pongo en la olla“, esgrimió Núñez.

Mira la imagen