“Exijamos justicia”: Banda Keane le envió un saludo de cumpleaños a Gustavo Gatica

A través de sus redes sociales oficiales, Keane, una de las bandas británicas más populares de la última década, saludó a Gustavo Gatica por su cumpleaños número 23.

El encargado de dar el mensaje fue el baterista del grupo, Richard David Hughes, quien acompañó su video con un texto que dice: “Hoy es el cumpleaños 23 de Gustavo. Como nosotros, Gustavo ama la música. Pero hace un año, la policía le disparó y lo cegó en Chile mientras protestaba por la desigualdad“.

En la publicación, el músico inglés también hizo un llamado a sus seguidores y seguidoras para que se unan a Amnistía Internacional en su país, para movilizar las acciones de investigación hacia el joven chileno.

“Exijamos justicia para Gustavo. Únase a nosotros y Amnistía UK para actuar”, agregó.

Today is Gustavo's 23rd birthday. Like us, Gustavo loves music. But a year ago, he was shot and blinded by police in Chile while protesting inequality. Demand justice for Gustavo. Join us & @amnestyuk to take action at https://t.co/02tFYw1dCQ #HappyBirthdayGustavo #WriteForRights pic.twitter.com/50W6cxapto

— Keane (@keaneofficial) November 28, 2020