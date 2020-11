Claudia Burr participa en muestra de fotografía arquitectónica: “Me encanta encontrar cosas simples que me inspiren”

Si bien el Instagram de Claudia Burr se encuentra repleto de fotografías artísticas, no falta el usuario o usuaria de redes sociales que le formula preguntas sobre las teleseries en las que alguna vez participó. Alejada de la pantalla chica, la actriz se ha dedicado a explotar su faceta artística en el último tiempo.

De hecho, hasta el 13 de diciembre se exhibirán sus imágenes en la muestra Arquitectura Contemporánea, en la Secret Galery de CV Galería. “Mi interés por la fotografía comenzó en plena época análoga, en un curso donde aprendí lo básico, incluso a revelar mis fotos”, señaló Burr en diálogo con LUN.

Agregó que utiliza su teléfono celular para capturar las instantáneas: “Me gusta hacer fotografía espontánea, que me permite expresar cómo veo el mundo. Me encanta encontrar cosas simples que me inspiren. Igualmente muchas veces la inspiración proviene de espacios de gran simpleza, inclusive puede ser dentro de mi casa”.

La actriz está casada con el fotógrafo profesional Mario Salazar. Consultada sobre si él la influenció a hacer sus propias imágenes, Burr afirmó que “por supuesto que ha influido en que retomara la fotografía y he aprendido mucho observándolo“.