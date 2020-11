Rapero King Von murió baleado en Atlanta: Tiroteo quedó registrado en las cámaras de seguridad

Según consignó el citado medio, previo a los decesos se desarrolló una pelea entre dos grupos de personas, situación en la que debió intervenir la Policía de Atlanta.

A pesar que los rumores iniciales señalaban que los uniformados habían disparado al rapero de 26 años, la Oficina de Investigación de Georgia y Homicidio de la Policía de Atlanta, a cargo del caso, descartó esta versión.

Tras el incidente, Von fue llevado al hospital en un vehículo particular. En tanto, otras seis personas recibieron disparos, de las cuales tres también murieron. Los demás alcanzaron a huir del lugar.

Dayvon Daquan Bennett, nombre real de King Von, nació en Chicago (Illinois). En 2018 lanzó su carrera en la música con su sencillo Crazy Story, con la que superó los 13 millones de reproducciones en YouTube.

Luego publicó otras canciones como Took Her To The O o All These Niggas con las que arrasó con más de 30 millones de visualizaciones. Durante estos días se encontraba trabajando en su nuevo álbum.

Además de su aporte al rap, King Von era conocido por sus delitos. Estuvo tres veces encarcelado: una por posesión de un arma de fuego en 2012, otra por participar en un tiroteo en donde se le responsabilizó el homicidio de un hombre y dos intentos de asesinatos y el año pasado por participar en un tiroteo.