Héctor “Kanela” Muñoz pudo celebrar las Fiestas Patrias en familia luego de 15 años

View this post on Instagram

❤️😉🤪Después de 15 años hoy puedo estoy disfrutando con mi familia y mi amor. #felizfiestaspatrias🇨🇱🍷 . . . . 🎃 #vivachilemierda🇨🇱 #felisfiestaspatrias #puroamor #modocuarentena #sipoapruebo #contodosinopaque @nochedebrujas_ndb #cumbialo🎃🇨🇱🇲🇽🇨🇺🇺🇸🇻🇪🇵🇾🇪🇨🇧🇷🇦🇷🇧🇴🇨🇦🇪🇸🇵🇪🎶✔️