“Créeme, no voy a parar”: Kanye West orinó sobre un galardón de los Grammy y generó fuerte polémica

El rapero Kanye West publicó un video en el que orina sobre un premio Grammy. Esta nueva polémica ocurre tras un sinnúmero de controversias, relacionadas a su bullada candidatura a la presidencia de Estados Unidos y a su vida familiar.

“Créeme, no voy a parar“, es el texto que acompaña el registro audiovisual, que en pocas horas registró más de 500 mil interacciones en Twitter, además de convertirse en uno de los temas más comentados de la plataforma.

El esposo de Kim Kardashian, además, publicó una serie de mensajes criticando a la industria musical, e hizo público su contrato discográfico.

“Perdono a todos los de la industria de la música que están involucrados con la esclavitud moderna“, comentó el rapero, a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, las críticas no tardaron en llegar. La compositora Diane Warren, ganadora del Grammy y nominada a ocho Premios Oscars, repudió el actuar de West.

“Qué vil e irrespetuoso de tu parte. Tus colegas te lo dieron por respeto a tu trabajo y estás literalmente orinando sobre ellos. Gané un Grammy y siempre estaré agradecida de que mis compañeros me hayan considerado digno de él”, comentó en Twitter.

Revisa el polémico video a continuación, y algunas de las reacciones de los usuarios de redes sociales.

How vile and disrespectful of U. This was given to U by your peers out of respect for your work and U r literally pissing on them. I've won one Grammy and I'm forever grateful and humble that my peers found me worthy of it. https://t.co/glAO5z8dCH

— Diane Warren (@Diane_Warren) September 16, 2020