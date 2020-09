“Llevo un año comiéndome los ahorros”: Ruperto vive compleja situación económica

Hace 11 meses que Christian Henríquez, el hombre tras Ruperto, dejó de actuar junto a su circo. En octubre del año pasado realizó su última función, tras concluir su temporada de Fiestas Patrias. Sin embargo, luego del estallido social, ya no pudo montar más su espectáculo. Luego vino la pandemia del Covid-19, que bajó el telón a todo espectáculo masivo.

En conversación con LUN, el artista habló de la crisis económica que atraviesa. “Por el lado del circo, desde octubre que estoy sin ingresos. Sólo tengo lo que gano en Morandé con Compañía y sería”, contó Ruperto. “Ya llevo un año comiéndome los ahorros. El chanchito se rompió hace rato. En lo personal estoy pasando por una situación bien crítica y muchas familias circenses están pasando por lo mismo”.

Agregó que “los ahorros se ocuparon para comer, para pagar los gastos, el teléfono, internet. No he podido pagar mis deudas porque no hay dinero para pagar gastos grandes“.

De hecho, Hernández señaló que previamente compró una carpa moderna hecha de un material especial, cuyo valor asciende a US$130 mil, equivalentes a $100 millones. “Todavía me queda pagar la mitad. Ahí estamos, luchando, afortunadamente, la gente que la hizo nos entendió y nos dio más plazo para solucionar el tema“, sostuvo.

Al igual que muchos artistas de este y otros rubros, Ruperto se aferra al streaming y por estos días tiene un show en el sitio Tu Butaca. “Nos puede dar un respiro para poder seguir subsistiendo, estamos viviendo el día a día hasta que en un futuro no muy lejano pueda reactivarse esto y puedan salir los circos”, concluyó.