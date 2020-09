“Se fue a perseguir gaviotas y no volvió”: La aventura marítima de un perro que tuvo que ser rescatado

“Se fue a perseguir gaviotas y no va a volver”, fue el llamado lleno de angustia que recibió la guardia costera de Rhyl, una localidad de poco más de 25 mil habitantes de Gales, en el Reino Unido, en el que el dueño de un perro pedía ayuda durante la mañana del lunes.

Con el temor de que el hombre se lanzara al mar a rescatar a su fiel compañero, los voluntarios rescatistas salieron en un bote en busca del perro que nadaba varios metros mar adentro.

En un registro de video que fue difundido por los mismos rescatistas por redes sociales, se ve cómo el perro intentaba mantenerse a flote y cómo lo suben al bote.

Rhyl @RNLI volunteers rescue dog after it chases seagulls out to sea. pic.twitter.com/26PjL4mwZV

— Rhyl RNLI (@rhyllifeboat) August 31, 2020