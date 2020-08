Hija de Anita Alvarado criticó el actuar de Nano Calderón contra su padre

La polémica en la familia Calderón-Argandoña crece día a día desde la semana, cuando Hernán Calderón Salinas llegó hasta una clínica de Santiago con graves lesiones que habrían sido provocadas por su hijo, Hernán Calderón Argandoña.

En ello, las opiniones del mundo del espectáculo han llegado de muchas partes, siendo una de ellas la de Xephora Alvarado, hija de Anita Alvarado.

La joven, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video donde fustigó el actuar de Nano contra su padre, pero hizo un llamado a no juzgar prematuramente “sin saber lo que pasa en los otros hogares, porque nosotros vemos lo que hay en una pantalla“.

“Como hija de alguien que trabaja en televisión, me afectan bastante las críticas que me llegan, porque a lo largo de mi vida me han llegado muchísimas y creo que a él igual. Y nos afecta”, indicó la joven.

Por lo mismo, es que reiteró que “quiero darles mi apoyo a ustedes como familia, a mamá, papá e hijo, porque sé que están pasando por una situación difícil“, comentó Xephora Alvarado.