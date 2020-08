“No sé por qué me menciona si no somos amigos”: José Miguel Villouta criticó a Natalia Valdebenito por nombrarlo en su show

A través de un video publicado en Instagram, José Miguel Villouta hizo descargos contra Natalia Valdebenito, quien lo habría mencionado —en palabras del propio locutor— como uno de sus “amigos” en un show que realiza la comediante por estos días.

“Me llegaron comentarios de que Natalia Valdebenito, en su último show, me menciona como su amigo. Dice ‘como me enseñó mi amigo José Miguel Villouta’. Me parece que no está bien (…) Natalia no es mi amiga, sino que pa mí, Natalia es lo opuesto a mi amiga y yo nunca he hablado de ella. Nunca“, expresó el otrora animador de El Interruptor.

Villouta remarcó que “ella se comportó como todo lo opuesto a una amiga… Yo a mis amigas, de hecho a la misma Natalia cuando la hacían mierda en Intrusos, yo la defendía, yo soy súper amigo de mis amigas”.

El animador también aludió a una polémica que protagonizó en 2017, cuando escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Las feministas chilenas son tan chilenas que en ninguna librería he podido encontrar El Cuento de la Criada. Acá el canon es así de penca”.

Dichas palabras generaron críticas en la red social. “Y cuando pasó lo del ‘Cuento de la criada’, ella se comportó como todo lo opuesto. De hecho, ella invitó gente a su programa a hablar mal de mí y eso uno no lo hace, sino que incluso a esa gente no la invita. Ella transformó su programa en un desfile de gente. Entonces no me parece que está bien que ella me mencione en un show”, sostuvo Villouta.

“No me sorprende en todo caso. No sólo no me interesa ella, no me interesa su gente, su onda, su círculo, su filosofía, sus seguidores. A veces he tratado de bloquear masivamente a la gente que la sigue en Twitter porque quiero estar lo más lejos posible de eso“, subrayó.