María José Quintanilla reveló que fue víctima de un intento de encerrona: “Me sentí vulnerable y muy pequeña”

View this post on Instagram

La fuerza está en ti! Ayer viví una experiencia que nadie debiera tenerla . Un auto se me cruzó e intentaron quitarme el mío. Me sentí vulnerable y muy pequeña. Estuve asustada todo el día. Sólo quería compartir que sentirnos frágiles también es parte de nuestra fortaleza. A veces nos rompemos, a veces nos quebramos, pero podemos salir adelante. Ser frágil no te hace menos fuerte. Lo importante es que después de tomarnos ese tiempo, volvamos a sentir tranquilidad y confianza en nosotr@s ! Eso! L@s Quiero mucho