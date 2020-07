En una bodega y en pandemia: Daniel Alcaíno revive a Yerko Puchento para nuevo show

Luego de meses sin fichaje televisivo, tras su salida de Canal 13 en 2019, y en el contexto de la emergencia por el Covid-19, Daniel Alcaíno creó un estudio en la bodega de su casa para revivir a Yerko Puchento. “Esta pandemia nos ha hecho ir aprendiendo. Yo antes apenas ocupaba el teléfono y Facebook”, expresó.

En conversación con LUN, el actor cuenta cómo partió esta iniciativa, quién le ha enseñado y lo distinto que ha sido respecto a los escenarios normales.

“Como se fue alargando el tema del encierro y los temas nos pasaban por encima de los ojos, empecé a hablar con otros comediantes como Pato Pimienta, Chiqui Aguayo y Pedro Ruminot, que están haciendo shows por streaming y se manejaban más en estas plataformas, porque me picaba la lengua por decir las cosas”, contó Alcaíno. Así surgió Yértigo, el desahogo de Chile.

Este nuevo programa del comediante se estrena el jueves 6 de agosto a las 20:00 horas y para ello reformó su bodega, a tal punto que ya tiene instaladas tres cámaras fijas.

Para el intérprete de Yerko no ha sido fácil esta transformación hacia lo virtual. De hecho, tuvo que aprender mucho. “Mi hijo Emiliano, de 11 años, me enseñó a usar Zoom y Skype, y en estos meses ya me convertí en un experto en comunicaciones online”, reveló el actor.

Pero la parte esencial de un comediante, las risas, es lo que ha marcado esta nueva etapa. “Hay que tomar conciencia de que no hay risas“, afirmó.

La reaparición de Yerko vuelve de la mano de Jorge López, su histórico guionista, quien lo estará acompañando en el estreno de su show.

Para comprar un ticket hay que ingresar al sitio web oficial de Yerko Puchento. Esta entrada tiene un valor de $4 mil para tener acceso a la transmisión, que tendrá una duración aproximada de 50 minutos.