Jorge Zabaleta desclasificó violenta pelea que protagonizó junto a sus “hermanos” de Machos

Esta semana en Socios, el programa que reúne a Pancho Saavedra con Jorge Zabaleta, Stefan Kramer y Pedro Ruminot en Instagram Live, el actor descalificó una pelea que protagonizó en 2003, cuando grababa la teleserie Machos.

En conversación con el animador de Canal 13, el intérprete nacional contó que junto a Gonzalo Valenzuela y el resto de los “Mercader” se pelearon con un grupo de marinos en Viña, mientras se encontraban carreteando.

“Nos agarramos a combos con unos marinos en la OVO de Viña, en la discoteque del casino”, partió contando. Luego, reveló que “Estábamos en la disco y de repente cacho que había un viejo, como un marino, echándole la foca no sé si a Gonzalo, no me acuerdo”.

“Empezó como ‘a los Machos, machos…’ Eran como los machos de la zona. Entonces nosotros llegamos para arrebatarles ese puesto“, detalló. “No quería meterme en atados, porque pegan fuerte, además. Llegamos y empiezan a ‘webear’. Se meten otros marinos. Dije ‘va a quedar la cagá’, porque Gonzalo es de mecha corta. Y de repente veo que vuela un combo, ¡fum!, y le pegan un combo al marino. El ‘weón’ era grande y ni se movió. Y se tiran los otros”, siguió contando.

Tras esto, Pancho le pregunta quién de sus amigos le pegó el combo al marino, a lo que Zabaleta respondió: “Es que el marino le pegó con un vaso, le partió la cara acá (se toca la frente). Yo estaba ensangrentado entero. Pensé que me habían pegado un corte, porque estaba lleno de sangre. Me empecé a revisar si tenía algún corte. Fue heavy. La media pelea”.

“Pero eso no se supo en la farándula de esos años”, acotó Francisco, a lo que Jorge dijo: “Pero si nos fuimos piola a la clínica Reñaca, con Gonzalo y su tajo. Después no pudo grabar más, tenía que grabar por un solo lado nada más. ¿Y adivina quiénes terminaron en la justicia? ¡Gonzalo y yo! Y yo no tenía nada que ver”, reveló.

“Yo decía ‘¡paren, paren!, ¡tranquilo!’, y le pegaban a uno. ‘Tranquilo, tranquilo!’, le pegaban. Y me hacía el ‘weón’. ‘En la cara no, porque soy actor poh’. Hay que cuidar el caracho. Pero quedó la patada, volaban las sillas, era como pelea de cowboy. Volaban las sillas, volaban las botellas, volaba todo”, dijo.

Al ser consultado sobre si Héctor Noguera estaba presente en la pelea, el actor manifestó que “no, el Tito parece que no estaba. Pero parece que estaba Diego (Muñoz), Gonzalo, yo, ¿quién más?, Felipe Braun. Y se picaron porque nos estábamos engrupiendo a unas chiquillas“.

“Si nos creíamos la raja. Estábamos como medios locos. Nos creíamos hermanos. Es que fue mucho el éxito, fue demasiado. Llegábamos a la discoteque, veíamos a una chiquilla y las chiquillas igual nos tiraban los cortes. Nosotros éramos como ‘hola, ¿cómo estai?’”, comentó.

“Y esta la hacíamos siempre. Estaba, por ejemplo, la niña con el pololo. Igual nosotros éramos siete. Estaba la niña con el pololo conversando y nos gustaba la niña. Entonces, llegábamos, copete en mano, a la barra: ‘Hola, ¿cómo estai? Perdona, ¿te está molestando?’”, finalizó.