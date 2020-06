Duelo de escritores: J.K. Rowling bloqueó de Twitter a Stephen King luego de que este apoyara a la comunidad trans

La discusión por los tweets transfóbicos de J.K. Rowling aún no termina. Esta vez, la autora de “Harry Potter” se vio envuelta en una polémica con su colega Stephen King, la cual terminó con bloqueos de perfiles en la red social.

La británica bloqueó al autor de “Misery” en Twitter luego de que este escribiera en la red social que “las mujeres transgénero son mujeres”. Todo comenzó cuando King compartió una publicación de Rowling en la que ella citaba a la escritora feminista Andrea Dworkin, con el fin de mostrarle su apoyo tras la polémica que se había originado por sus dichos.

En ese momento, J.K. agradeció públicamente a Stephen por compartir su mensaje, pero, pocos minutos después, se le preguntó al creador de “It” sobre la posición transfóbica que tienen gran parte de los británicos, a lo que él respondió que “las mujeres transgéneros son mujeres”.

Tras esto, Rowling eliminó la publicación donde agradeció a Stephen King y bloqueó la cuenta del autor.

Unbelievable: Stephen King retweeted one of JKR’s tweets today. She got so excited that a single celebrity finally backed up her views with a mere RT that she wrote a whole thank you

King then said “trans women are women” and JKR deleted her praise. https://t.co/zS08UGnYTF pic.twitter.com/3GAddq1o65

— Andrew Sims+ (@sims) June 28, 2020