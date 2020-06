La compró y la tuvo que guardar: Priscilla Vargas contó qué pasó con la moto que adquirió este año

Durante seis meses, la periodista Priscilla Vargas meditó y planificó la compra de una motocicleta. Desde los 18 años utiliza una enduro para recorrer cerros y recién a sus 41 se decidió a comprar una moto de calle.

“Para mí, andar en moto es una distracción, una válvula de escape. Me saca de la realidad. Me subo a la moto y me olvido del teléfono, es mi mototerapia”, contó el rostro de Mega a LUN. Sin embargo, tras la compra de su Triumph Speedmaster del 2014, ha tenido algunas desventuras.

Vargas relató al matutino que se la compró en febrero a un profesor que se iría a vivir a Canadá, quien en un principio creyó que el vehículo era para el marido de la periodista.

“Un día salí a dar una vuelta con un amigo. Tenía que darme una vuelta en U en la calle, en subida, con él atrás, y nos fuimos de costado. Es pesada (la moto) y la paré solita. Tiene una técnica, hay que hacerlo de espalda a la moto y hacer la fuerza con las piernas. Ahí le quebré el freno“, dijo.

Su cuñado hizo los arreglos mecánicos, pero no fue el único tropiezo que tuvo. Un mes después llegó la pandemia del coronavirus y con ello la cuarentena. “Todos tuvimos que dejar de hacer las cosas que nos distraían, pero es lo de menos, soy consciente que todos tenemos que aportar. Hay gente que está sufriendo la pérdida de un ser querido y otros preocupados porque perdieron el trabajo”, expresó Vargas.

La periodista espera que cuando termine la pandemia pueda andar junto a sus hijas de 13 y 11 años, cosa que no alcanzó a hacer. “Después me voy a subir a la moto y voy a partir, da lo mismo el destino, lo importante es el trayecto“, concluyó.