Billie Eilish obtuvo orden de alejamiento contra acosador que apareció siete veces en su casa

Billie Eilish, una de las voces más importantes de la industria musical actual, obtuvo una orden judicial contra un desconocido que apareció en reiteradas ocasiones en su casa en Los Ángeles.

El hombre, que tiene residencia en Nueva York, apareció afuera de la casa de la intérprete de “you should see me in a crown”, en Los Ángeles, siete veces el pasado 4 y 5 de mayo.

En ese entonces, Prenell Rousseau, como fue identificado, finalmente fue arrestado por allanamiento y enviado de regreso a NY. Ahora, por orden judicial y durante tres años, el acosador de Billie Eilish no puede contactar a la cantante ni a sus padres, ni permanecer a menos de 100 metros de la familia.

En los documentos de la corte, la joven de 18 años explicó que el “comportamiento errático” de Rousseau la asustó a ella y a su familia. “Mientras esperábamos a que llegara la seguridad, él se sentó en nuestro patio leyendo un libro, hablando solo. Mi padre le pidió repetidamente que se fuera, pero él se negó“, dijo la artista.