“Chascas” Valenzuela hizo potente llamado a reconocer a las familias homoparentales en Chile

Uno de los hitos que marcó esta segunda semana de junio fue el fallo del 2º Juzgado de Familia de Santiago, que ordenó al Registro Civil a inscribir a un niño de casi tres años como hijo de dos mujeres. Al no existir todavía un reconocimiento legal a las familias homoparentales en Chile, la decisión del tribunal fue vista por distintos actores sociales como un primer paso para avanzar en el debate.

A mediados de enero, el guionista José Ignacio Valenzuela —quien reside en Miami— relató a través de su Instagram las complicaciones para traer a Chile a su hija Leonora. Ya que las leyes chilenas no reconocen el certificado de nacimiento en la que figura el escritor y su esposo Anthony Ortega como padres, la niña no podría salir del país de regreso a Estados Unidos.

En un posteo reciente en la misma red social y en el marco del mes del orgullo LGTBIQ, el “Chascas” hizo una reflexión en torno a las familias homoparentales. “Y pensar que durante años nos dijeron que no merecíamos esta felicidad. Nos cerraron las puertas. Nos discriminaron. Nos humillaron para hacernos desistir. Nos trataron de hacer creer que ‘la gente como nosotros’ no merece soñar en grande. Nunca les creímos“, escribió.

“Siempre supimos que Leonora estaba al final del camino, y por eso nunca bajamos la guardia”, continuó Valenzuela. “Contestamos cada una de la agresiones. Peleamos con uñas y dientes para conquistar nuestros derechos. Lo hicimos porque sabíamos que íbamos a ganar la batalla, y la guerra“.

Agregó que “por eso no se nos borra la sonrisa, porque el sueño se nos hizo realidad. Porque nos demostramos a nosotros mismos (y también a Leonora) que para ser padres solo hay que querer serlo y no bajar la guardia. Al final, las leyes tendrán que estar de nuestro lado. Al final, todas las familias seremos reconocidas. Al final, esos que nos discriminaron abiertamente se terminarán de disolver en nuestras memorias igual como se olvida una vieja pesadilla”.

También envió un mensaje a quienes aún realizan comentarios homofóbicos. “Que se atreva alguien ahora a decirme que no merecía esta felicidad. Que se atreva alguien a decirme que no tenía el derecho de ser padre. Que se atreva siquiera alguien a insinuar que Leonora no es la niña más afortunada del mundo por crecer rodeada de dos padres que viven y mueren por ella. Que se atreva alguien a decirme que mi existencia vale menos que la de otro. Me quedé sin paciencia. Tengo el cuchillo en la boca”.

“En este mes del orgullo, ratifico mi intención de luchador. No voy a bajar la guardia. No voy a dejar de gritar. De hecho, ahora mi grito de justicia tiene nombre y apellido. ¿La próxima batalla que voy a ganar? El derecho de poder llevar a Leonora a Chile, con todas las de la ley. Sé mi cómplice. Ayúdame a seguir peleando. Ayúdanos a todos los que aún no tenemos nuestros derechos más básicos reconocidos por la ley”, finalizó el “Chascas”.