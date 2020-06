Renee Gracie, la piloto australiana que dejó las carreras para incursionar en la industria pornográfica

En 2015, Renee Gracie se hizo mundialmente conocida por ser la primera mujer piloto de tiempo completo en carreras de vehículos con motor V8. Pese a su popularidad en dicho rubro, la joven decidió incursionar en la industria pornográfica.

En conversación Daily Telegraph, la mujer aseguró que no se arrepiente de su decisión, ya que “es lo mejor que he hecho en mi vida. Me ha situado en una posición financiera que jamás podría haber soñado y realmente lo disfruto”.

En esa línea, la australiana reveló que hoy en día gana más de 11.000 euros al día, lo que equivale a un poco más de nueve millones de pesos chilenos.

Sobre cómo llegó a tomar esta importante medida, Gracie, de 25 años, sostuvo que decidió crear su propio sitio web de pago, con el fin de que sus seguidores pudieran acceder a su contenido.

Además, la expiloto de carreras aseguró que su padre está muy orgulloso de su nuevo trabajo. “Créanlo o no, mi papá lo sabe y lo apoya. Creo que se podría decir que mi papá está realmente orgulloso por la situación financiera en la que estoy, y por lo que he podido hacer con el sitio”, explicó.