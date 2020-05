Día negro para la lucha libre: Hana Kimura se suicidó tras ser víctima de acoso por las redes

La luchadora japonesa, Hana Kimura, se suicidó debido al constante acoso recibido por redes sociales luego de haber participado en una discusión con otro participante del reality show ‘Terrace House”, en 2019.

Así lo confirmó durante esta jornada Stardom, empresa donde se desarrollaba la deportista nipona de 22 años. “Lamentamos informar del fallecimiento de Hana Kimura. Pedimos respeto y tiempo para que sus seres más cercanos puedan procesar lo ocurrido, así como también sus oraciones para todos ellos. Agradecemos su apoyo durante este momento difícil“, señalaron.

Kimura, quien estaba pasando por una depresión desde hace semanas por los mensajes recibidos, había publicado unas fotos con los brazos cortados, y que posteriormente borró de sus redes sociales, acompañados del siguiente mensaje: “Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye“.

Este hecho causó impacto en el mundo del wrestling, en donde fanáticos y destacados luchadores despidieron a la japonesa.

Stardom fans, We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away. Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends. We appreciate your support during this difficult time. — We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020

We are deeply saddened to learn of the passing of Hana Kimura. Hana was a beautiful and talented star!

Words are powerful.

Please be kind. Our thoughts and prayers are with Hana’s family during this time. 🙏🏼#RIPHanaKimura ❤️ pic.twitter.com/NvJrmxI35A — ROH Wrestling (@ringofhonor) May 23, 2020

Hana Kimura was 22. Please let that sink in…22. She had her whole life in front of her. Online bullying should not be part of life.

It damn sure should not be part of death. Hana Kimura was 22. #RIPHanaKimura pic.twitter.com/xKTBYzaoIt — Mick Foley (@RealMickFoley) May 23, 2020

AEW and the wrestling community mourn the passing of Hana Kimura. May she Rest In Peace, and our thoughts are with her family, her friends, and her fans. pic.twitter.com/gouuu3xG5y — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 23, 2020

Just woke up to this awful news. There are no words to appropriately describe just how tragic the passing of Hana Kimura is. She was an extremely talented performer and by all accounts, a great person and a kind soul. My thoughts go out to her friends and family. — Kevin (@FightOwensFight) May 23, 2020