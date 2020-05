Anthony Hopkins debutó en TikTok con divertido reto y desafió a Stallone y Schwarzenegger

El destacado actor británico, Anthony Hopkins, debutó este viernes 8 de mayo en TikTok con un video en el que realiza uno de los retos más populares de la plataforma.

En el video, que ya cuenta con más de 400 mil reproducciones, el intérprete de 82 años aparece bailando la canción “Toosie Slide” de Drake, la cual marcó el inicio de un challenge hace aproximadamente un mes.

“Drake, llego tarde a la fiesta, pero mejor tarde que nunca”, escribió Hopkins en la descripción del video. Pero, eso no fue todo, ya que el actor desafió a dos de sus colega: Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger.

“Hey, señor Stallone, ¡siga escribiendo! ¿Una buena parte para mí? Dame una parte mayor“, le dijo al protagonista de Rocky Balboa.

A Schwarzenneger le pidió que saludara a su mascota, finalizando el video con la icónica frase de Terminator: “I’ll be back”.

#Drake I’m late to the party… but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 7, 2020