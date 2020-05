“Avengers… Assemble”: Chris Evans debutó en Instagram con un challenge que podría juntar a los Vengadores

“Nos puedes preguntar lo que sea, vamos a hablar de todo y luego, tal vez, algunos juegos. Yo recomendaría Scattergories, me he hecho muy bueno en eso, he estado haciendo mucho de eso últimamente, eso lo podríamos resolver. Y yo retaré a Sebastian Stan, Anthony Mackie y al gran Billy Porter“, fue el llamado de Evans en el video.

En la descripción del desafío se indica que “cierra la llamada con una sesión de preguntas y respuestas con los compañeros de reparto. ¡Esta es tu oportunidad de hacer tus preguntas más profundas sobre la vida, el éxito, sus carreras de actuación y otros temas más allá del universo!”.