Conocida modelo XL causa furor en redes sociales tras recrear comentado baile de Ester Expósito

View this post on Instagram

CAPITULO 11: Un break, que es sábado noche y el cuerpo todavía se acuerda 🤪 No he podido resistirme a darlo todo yo también con este perreo de @ester_exposito 😏 Imagino que ya habrá por ahí un #EsterExpositoChallenge pero yo lo he hecho para quitarnos vergüenzas y estigmas. Ahora más que nunca hay que venirse arriba y sentirse poderosa. Con tu cuerpazo, SEA COMO SEA 🙏 (Cuando esté de bajoncillo me lo voy a poner en bucle 🤣) ¿Podríamos convalidarlo como el primer #MarinaImitandoXL en movimiento? Jajajaja . P.D.: Como siempre digo esto NO es una comparativa entre mujeres, no hay un mejor o peor, no se trata de eso. Ella es maravillosa, y yo también, coñ* 😌 #esterexposito #saturdaynight