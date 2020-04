Vale Roth y su nuevo objetivo: terminar cuarto medio para ser personal trainer

View this post on Instagram

Hola bueno les tengo que contar una noticia que es súper importante para mi y me tiene muy feliz asique como ustedes ya son parte de mi vida y de mi día a día les cuento que el martes empezare con las clases para terminar mi cuarto medio ee si cuarto medio a los 29 años fíjense que pensé muchísimo en si contarlo o no por vergüenza pero nada vergüenza a que perdón? apenas saqué cuarto medio me pondré a estudiar lo que más quiero que es personal trainer y ojalá ser una de las mejores ! gracias a mi viejo que me apaño en esto gracias tomas por hablar con mi viejo a escondidas jajaja a mi vieja tb que me apaño y nada a darle con todo no más !!! estudiar , bailar y disfrutar el proceso .