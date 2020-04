WWE tuvo un caso de coronavirus en las últimas semanas

Medios especializados han informado que un talento de la WWE, sin especificar si corresponde a un luchador o un integrante del staff, ha padecido de coronavirus Covid-19 en las últimas semanas.

El dato fue dado a conocer por Fightful, que señaló que varias superestrellas de la compañía han confirmado la referencia y que incluso pudieron acceder a un memorando de la empresa más famosa de lucha libre, en la que se daba cuenta de esta situación y que estaba firmada por Triple H.

“Acabamos de recibir una notificación de que (nombre censurado por Fightful) fue diagnosticado con Covid-19. Los médicos hablaron con (el luchador) esta mañana e informaron que (ellos) tuvieron contacto por última vez con alguien de WWE el 26 de marzo en el Performance Center. Como saben (el involucrado) no es un intérprete dentro del ring y creemos que este asunto es de bajo riesgo para usted según la siguiente cronología”, expresaba el documento.

Vale señalar que en las semanas pasadas, se especuló con que The Miz podría haberse contagiado, pues tenía síntomas vinculados al coronavirus Covid-19, aunque esto no se confirmó. Además, el luchador no estuvo presente en WrestleMania, por encontrarse en cuarentena voluntaria.