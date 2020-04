“Somos muy partners”: Belén Soto comentó cómo ha vivido la cuarentena en pareja

Este lunes, la actriz Belén Soto se refirió a cómo pasa la cuarentena en pareja y también profundizó acerca de su situación sentimental.

En una entrevista concedida a la revista Velvet, en la que Angélica Castro hizo las preguntas, la también influencer relató en un live de Instagram lo que ha sido su rutina en medio de la emergencia sanitaria. Comentó que en este periodo de cuarentena se ha dedicado a cocinar, y a aprender nuevas cosas junto a su pololo, con el que vive hace más de dos años.

“Con el Branco somos muy partners, llevamos tres años de pololeo, vivimos juntos, tenemos una relación muy bonita y me apaña mucho en mi trabajo. Acepta lo que yo hago día a día, lo respeta”, destacó.

Por otro lado, la conductora le preguntó por su relación a los 15 años, en la que sufrió manipulaciones. “Por miedo y vergüenza no me atrevía a finalizar la relación, no le contaba ni a mis amistades, me daba vergüenza y había una personas atrás que me estaba manipulando y amenazando”, aseveró la artista.

Además, reflexionó sobre estos episodios y lo importante que es poder conversarlo. “Lo que yo necesitaba era aceptar lo que me había ocurrido”, comentó respecto de su depresión y el libro que escribió para contener ese momento de su vida.

Hoy en día, la actriz se encuentra escribiendo su segundo libro, después del gran éxito del primero. “El libro que estoy escribiendo ahora trata sobre el amor propio, la confianza, la autoestima, es más interactivo e ideal para autoconocerse, regalonearse e identificarse. Me está gustando mucho cómo está quedando”, agregó Belén.

Asimismo, finalizó reiterando su sueño de llegar a Netflix en Madrid y seguir escribiendo libros, pero comentó que le teme a la inestabilidad laboral.