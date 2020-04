Sin público y con una increíble lucha de Undertaker, WWE celebró Wrestlemania 36

A pesar de la falta de público y superestrellas debido a la crisis sanitaria por Covid-19, WWE llevó a cabo Wrestlemania 36.

En esta primera jornada, la emoción y la nostalgia se hicieron presentes en los seguidores de la lucha libre.

En el preshow, Cesaro venció a Drew Gulak en una buena lucha; Elías venció a King Corbin; Alexa Bliss y Nikki Cross vencieron al equipo Kabuki Warriors, compuesto por Kairi Sane y Asuka; John Morrison retuvo los campeonatos en pareja de SmackDown en un particular duelo frente a Kofi Kingston y Jimmy Uso; mientras que Sami Zayn retuvo el campeonato Intercontinental frente a Daniel Bryan.

Entre los duelos más destacados encontramos la lucha de Kevin Owens frente a Seth Rollins, donde KO se lanzó desde la estructura con el logo de Wrestlenia, para posteriormente llevarse la victoria. Becky Lynch retuvo el campeonato femenino de Raw ante Shayna Baszler. Braun Strowman dio la sorpresa de la noche al derrotar a Goldberg y convertirse en el nuevo campeón Universal de WWE.

Finalmente, en un duelo lleno de nostalgia, Undertaker venció a AJ Styles en un “Boneyard Match”. Ambos se enfrentaron en un cementerio, lo que fue catalogado por sus seguidores como la lucha de la noche.

Para este domingo se espera la segunda jornada de la “Vitrina de los Inmortales”, en donde la cartelera es la siguiente:

Otis vs Dolph Ziggler

Aleister Black vs Bobby Lashley

Bayley vs Sasha Banks vs Lacey Evans vs Naomi vs Tamina (Título Femenino de Smackdown)

The Street Profits vs Angel Garza y Austin Theory (Título en Parejas de RAW)

Rhea Ripley vs Charlotte Flair (Título Femenino de NXT)

Edge vs Randy Orton (Last man standing)

John Cena vs “The Fiend”Bray Wyatt (“Firefly Fun House”)

Brock Lesnar vs Drew McIntyre (Título Universal)