Manuel de Tezanos y “la enfermedad del beso”: “Temí lo peor”

El periodista deportivo Manuel de Tezanos, vivió durante el último año un calvario debido a una contagiosa enfermedad de nombre mononucleosis. Es conocida también como “la enfermedad del beso” ya que su contagio se disemina a través de la saliva.

Todo comenzó en marzo de 2019, cuando el comunicador llegaba a CDF y se vio afectado por varios síntomas, entre ellos: mareos, fiebre y fatiga. Cuando lo diagnosticaron con la enfermedad, no sabía como había ocurrido: “Pienso que tal vez tomé un vaso que no era mío. Anda a saber tú, esta enfermedad es súper contagiosa”.

El comunicador de 41 años reveló que el comienzo fue horrible. “Estuve como diez días sin ir a trabajar. Empecé a volver a medida que me sentía mejor, pero, en realidad, los efectos me siguieron durante todo el año. Estaba mareado, con fiebre, poco, pero fiebre al fín y al cabo“.

Asimismo, el youtuber comentó que se hizo varias revisiones para descartar otras afecciones. Entre otros exámenes “me hicieron biomagnetismo, me inyectaron vitaminas, probé todo. Estaba con fatiga crónica. Dejé de ir a la radio un tiempo, después iba una vez a la semana”.

“Temí lo peor”, agregó el comunicador debido a que pensaba que la enfermedad podría durar meses o años. “Todos me decían que esto estaba en mi cabeza. Pero a fines de febrero fui a ver a un especialista recomendado por un amigo y él descubrió que el bicho estaba escondido en mi sistema nervioso. Era un capo“, consignó a LUN.

Recuperación y reflexiones

De Tezanos contó que una vez que comenzó a medicarse, todo cambió para bien: “A los tres días recuperé el ánimo. Sentía como si nada me hubiese pasado”. Mientras comenzaba a recuperarse, aseguró que salía muy poco de la casa, no tenía fuerzas ni ganas, por lo que se aisló hasta de su grupo más cercano de amigos. “Los días en que me sentía bien íbamos a comer afuera o algo por el estilo, pero fueron pocas veces”, asumió al respecto.

Desde ese momento a la actualidad, el periodista ha retomado algunas actividades: “Estuve subiendo cerros y anduve harto en bicicleta. También salí a correr. Partí de a poco eso sí, no quería volverme loco haciendo después de un año sintiéndome pésimo”.

Por último, el relator y conductor de CDF reiteró que esta es una enfermedad a la que no se le toma el peso. Lo malo de esta es “cuando te agarra a los 40 años”. Finalizó mencionando que hasta un tenista sueco tuvo que retirarse debido a la enfermedad, y “por lo que entiendo, Justin Bieber también lleva harto tiempo fuera por lo mismo”.