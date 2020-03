Viudo de Javiera Suárez responde consultas sobre el Covid-19 desde su Instagram

El doctor Cristián Arriagada, quien se encuentra en cuarentena junto a su hijo de 3 años desde el miércoles 18 de marzo, habló sobre la cantidad de seguidores que le piden consejos de salud en su Instagram.

Desde que comenzó la cuarentena voluntaria, el funcionario de salud ha visto como gran cantidad de personas se unen a sus transmisiones en vivo y preguntan por la contingencia del coronavirus Covid-19. Según contó a LUN, Arriagada ha llegado a tener hasta 22 mil personas conectadas simultáneamente.

Así también, el médico aclaró que no es especialista en virus: “Yo no soy microbiólogo, ni infectólogo. Tampoco soy experto en coronavirus. Tengo la suerte de ser médico y eso me hace un poco más fácil interpretar toda la información que hay“.

Leer también Ciencia La presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile explicó el funcionamiento del coronavirus Nacional En creolé: video explica la crisis del coronavirus a la comunidad haitiana Fútbol La OMS junto a la FIFA lanzan campaña conjunta para hacerle frente al coronavirus

Quien fuera esposo de la fallecida periodista Javiera Suárez mencionó que siempre ha sentido el llamado de ayudar, por lo que de esa manera comenzó con las transmisiones. “El momento actual genera mucha incertidumbre y miedo porque el peligro es desconocido y mucha de la información es muy técnica“, explicó.

De la misma manera, Cristián recordó a su esposa y reiteró que “buena parte de mis seguidores son heredados de la Javiera. Mi manera de reconocerlo es continuando un poco con lo que ella hacía dentro de mis posibilidades“.

Por otra parte, comentó cómo ha sido llevar la cuarentena con su hijo Pedro. El médico destacó que “en mi corta experiencia como padre es que los niños entienden mucho más de lo que uno cree. La mejor forma que he encontrado de compartir mi vida con Pedro es hablándole de lo bueno, lo malo, lo difícil, sin cargarle la mano, sin exigirle nada“.

Por último, con respecto al coronavirus, Arriagada contestó que le estresa mucho la situación. “Entiendo lo que significa que el sistema se sobrepase. El tema es que, con este virus, el costo de que se sobrepase es que muera mucha gente. Entonces es el momento de actuar. Mi desafío es que las personas bajen su nivel de estrés y no corran al hospital a la primera”, finalizó.