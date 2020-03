La arriesgada decisión de Pedro Ruminot en medio de la crisis por el coronavirus: “Si me agarra el bicho corro peligro”

El comediante nacional Pedro Ruminot, publicó en sus redes sociales un mensaje donde contó la riesgosa salida que se vio obligado a realizar para comprar provisiones durante la cuarentena por el coronavirus.

En su instagram reveló que él es el único que podía ir al supermercado porque su pareja, Alison Mandel, está en reposo postparto, tiene un bebé recién nacido, y dos niños pequeños que deben evitar exponerse para no contagiarse .

“Si me vio llevando muchas cosas no me juzgue, no puedo volver a salir. Tengo un pulmón, soy operado del corazón señora Bachele y tuve cáncer. 0 defensas“, escribió con humor.

Por último, invitó a la gente a cuidarse al momento de salir y destacó que pronto tendrá novedades respecto a sus actividades.