Jungle Cruise de Disney presenta su segundo tráiler y póster en inglés

La nueva película de Disney, Jungle Cruise, liberó en redes sociales su segundo tráiler. El filme protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt, se estrena el 23 de julio en Chile.

Dirigida por Jaume Collet-Serra, la cinta trata sobre el capitán Frank Wolff (Johnson) y la investigadora Dra. Lily Houghton (Blunt), quienes vivirán la aventura de su vida viajando por el Amazonas, para encontrar un árbol antiguo con habilidades curativas. Diversos serán los peligros que encuentren en su aventura, y “a medida que los secretos del árbol perdido se develan, los desafíos aumentan aún más para Lily y Frank y su destino, y el de la humanidad, penden de un hilo”, destaca la sinopsis de la película.

El video de 1:58 minutos muestra a los villanos y peligros a los que se enfrentarán los personajes principales.

De la misma forma, fue liberado el póster en inglés en donde se menciona el reparto principal.

Check out the new poster for Disney’s #JungleCruise. See it in theaters July 24! pic.twitter.com/Vz3XTTru2Q

— Jungle Cruise (@JungleCruise) March 10, 2020