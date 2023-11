Stefanos Tsitsipas se retira del duelo ante Holger Rune por las ATP Finals

Era un duelo que prometía por la segunda fecha del Grupo Verde por las ATP Finals, en Turin, pero tempranamente se acabó la acción del duelo entre Stefanos Tsitsipas y Holger Rune.

Apenas transcurrían tres juegos, con el danés imponiéndose por 2-1, cuando la espalda del griego dijo basta. Ya días atrás se había especulado con dolencias para el 6 del mundo durante las prácticas, pero este se mantuvo a firme con participar en el torneo, aludiendo incluso a que era “más importante que un Grand Slam”.

Stefanos Tsitsipas ya había debutado en las ATP Finals, con una derrota ante Jannik Sinner. Sin embargo, sus problemas físicos le impidieron disputar a cabalidad el duelo ante Holger Rune, quien sumó su primera victoria en este tipo de instancias tras el retiro de su rival.

Tsitsipas is forced to retire against Rune 😔

Get well soon, @steftsitsipas 💪#NittoATPFinals pic.twitter.com/SGeBJq8ots

— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2023