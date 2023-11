Nicolás Jarry dio las claves de su tremendo año a nivel ATP: “Tengo mucha más confianza en mí y he logrado controlar más mi cabeza”

Nicolás Jarry tuvo un tremendo año a nivel ATP, que lo hizo ganar dos campeonatos, jugar todos los Grand Slams y posicionarse dentro de los 20 mejores tenistas del mundo.

A raíz de lo anterior, el tenista chileno dio las claves del éxito, considerando que al comenzar la temporada se encontraba fuera del selecto grupo de los 100 mejores del orbe.

“En el balance hay muchas cosas positivas, más allá del ranking que demuestra que es un resultado de todo el trabajo que hay atrás, tengo mucha más confianza en mí, he logrado controlar más mi cabeza, estar más fuerte“, sostuvo el criollo en un evento con su nuevo patrocinador, Sky Airline.

En esa línea, añadió que “fuera de la cancha he tenido un crecimiento bastante bueno en lo personal, y la suma de esos aspectos positivos me ha permitido ganar partidos apretados”, añadió

“Se han dado varios cambios positivos, y he disfrutado cada momento. Han sido pocos momentos negativos durante el año, y los poco que hubo los afronte de buena manera porque tengo un equipo importante detrás, y pude sacar aprendizajes y me han dado muchas herramientas. Me tiene contento haber comenzado jugando bien en el año y haberme mantenido en ese nivel”, agregó la primera raqueta nacional.

Consultado sobre si siente algo especial por terminar el año como el mejor tenista latinoamericano, lanzó: “Es lindo para decirlo, pero no tiene un valor extra para mí. Sí, cuando uno va ganando partidos, se hace más reconocido en distintos países. Lo que debo hacer yo es usar todo esto para que sea positivo en los partidos”.

Finalmente, Jarry se lamentó por no haber podido disputar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Cuando terminé la temporada y llegué a Chile, me dio tristeza no ser parte de no ser parte de un evento tan grande y que resultó tan bien. Hubo récord de asistencia, según tengo entendido. No haber sido parte de eso no es algo lindo, pero no tenía la posibilidad. Son los sacrificios que uno debe hacer“, cerró.