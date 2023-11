“Yo voy por todo y no finjo como otra persona”: Novak Djokovic lanza potente frase que apuntaría a Rafa Nadal

Tras adjudicarse el Masters 1000 de París y afianzarse en el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic lanzó una potente frase que, según indican medios europeos, irían para Rafael Nadal.

“Voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso y por eso no le agrado a la gente. No he fingido como otra persona que dice que ese no es su objetivo y luego se comporta de forma distinta. Siempre he intentado estar en línea con lo que creo”, lanzó.

Lo anterior fue tomado por varios medios como un “palo” para el mallorquín.

Esto se debe a que el hispano hace algunas semanas reflexionó sobre la marca de 24 Grand Slams que lleva el serbio.

“Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo (tiene 24). Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien”, aseguró el mallorquín.